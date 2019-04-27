Кравчук рассказал об угрозе для Зеленского

<img src="//img.gazeta.ru/files3/649/12123649/RIAN_2529616.HR-pic905-895x505-3524.jpg">

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что представители «старой власти» могут попытаться скомпрометировать Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Громадьске».

Он добавил, что новому лидеру страны понадобится терпение.

«Зеленский избран народом. И я лично считаю, что любые негативные посылы в адрес Зеленского — неуважение к украинскому народу и препятствие выполнять его конституционные полномочия», — отметил Кравчук.

По его словам, Зеленский — порядочный и образованный человек, и если он будет слушать компетентных людей, то быстро усвоит все политические механизмы.

Ранее сообщалось, что Кравчук охарактеризовал Зеленского.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.