Реакция администрации Обамы на вмешательство РФ была неадекватна, считает замгенпрокурора США

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Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн впервые высказался об итогах расследования «российского дела». Об этом сообщает Fox News.

В своей речи Розенштейн раскритиковал администрацию экс-президента США Барака Обамы, отметив, что ее реакция на хакерские атаки со стороны России была неадекватна ситуации. Он выступил против решения не публиковать полную информацию о хакерских атаках в реальном времени.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп возложил ответственность за «вмешательство» России в выборы на Обаму.

Россия неоднократно отвергала обвинения американской стороны в попытках повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году.