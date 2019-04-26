Реакция администрации Обамы на вмешательство РФ была неадекватна, считает замгенпрокурора США
Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн впервые высказался об итогах расследования «российского дела». Об этом сообщает Fox News.
В своей речи Розенштейн раскритиковал администрацию экс-президента США Барака Обамы, отметив, что ее реакция на хакерские атаки со стороны России была неадекватна ситуации. Он выступил против решения не публиковать полную информацию о хакерских атаках в реальном времени.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп возложил ответственность за «вмешательство» России в выборы на Обаму.
Россия неоднократно отвергала обвинения американской стороны в попытках повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году.