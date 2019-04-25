США в состоянии войны с Россией, заявил глава Демократической партии
Глава Национального комитета Демократической партии (DNC) Том Перес заявил, что США находится в состоянии кибервойны с Россией. Об этом сообщает MediaITE.
По его словам, члены Демократической партии работают над усилением своей кибербезопасности. Он добавил, что Белый дом намеренно скрывает информацию о вмешательстве России.
«Мы сейчас в состоянии войны. Это кибервойна. Мы не можем ожидать помощи от администрации», — заявил Перес.
Ранее сообщалось, что в США пообещали не вступать в гонку вооружений с Россией.