США в состоянии войны с Россией, заявил глава Демократической партии

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Глава Национального комитета Демократической партии (DNC) Том Перес заявил, что США находится в состоянии кибервойны с Россией. Об этом сообщает MediaITE.

По его словам, члены Демократической партии работают над усилением своей кибербезопасности. Он добавил, что Белый дом намеренно скрывает информацию о вмешательстве России.

«Мы сейчас в состоянии войны. Это кибервойна. Мы не можем ожидать помощи от администрации», — заявил Перес.

Ранее сообщалось, что в США пообещали не вступать в гонку вооружений с Россией.