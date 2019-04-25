Зеленский пообещал проверить закон об исключительности украинского языка

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Победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский прокомментировал одобренный Верховной радой закон об украинском языке. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам Зеленского, после вступления в должность закон будет тщательно проанализирован для того, чтобы удостовериться, что он не нарушает конституционные права и отвечает интересам всех граждан страны.

«По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», — заявил Зеленский.

Ранее Рада одобрила исключительное использование украинского языка во всех сферах.