Зеленский пообещал проверить закон об исключительности украинского языка
Победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский прокомментировал одобренный Верховной радой закон об украинском языке. Об этом сообщает «Украинская правда».
По словам Зеленского, после вступления в должность закон будет тщательно проанализирован для того, чтобы удостовериться, что он не нарушает конституционные права и отвечает интересам всех граждан страны.
«По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», — заявил Зеленский.
Ранее Рада одобрила исключительное использование украинского языка во всех сферах.