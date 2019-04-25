Первый саммит Путина и Ким Чен Ына завершился во Владивостоке

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Первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ын завершился во Владивостоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, переговоры Путина и Ким Чен Ына продолжались три с половиной часа.

Как отмечается, около двух часов стороны беседовали тет-а-тет.

Ранее сообщалось, что Китай отреагировал на встречу Путина и Ким Чен Ына.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первой встречи Путина и Ким Чен Ына.