Первый саммит Путина и Ким Чен Ына завершился во Владивостоке
Первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ын завершился во Владивостоке. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, переговоры Путина и Ким Чен Ына продолжались три с половиной часа.
Как отмечается, около двух часов стороны беседовали тет-а-тет.
Ранее сообщалось, что Китай отреагировал на встречу Путина и Ким Чен Ына.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первой встречи Путина и Ким Чен Ына.