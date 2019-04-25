Путин и Ким Чен Ын беседовали вдвое дольше запланированного
Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын разговаривали в формате тет-а-тет около двух часов. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, по протоколу на эту часть встречи отводилось около 50 минут.
Как отмечается, на переговорах Путина и Ким Чен Ына присутствовали только переводчики.
При этом Путин назвал беседу с Ким Чен Ыном обстоятельной.
Ранее Путин заявил, что визит Ким Чен Ына в Россию послужит развитию отношений с КНДР.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первой встречи Путина и Ким Чен Ына.