Путин и Ким Чен Ын беседовали вдвое дольше запланированного

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Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын разговаривали в формате тет-а-тет около двух часов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, по протоколу на эту часть встречи отводилось около 50 минут.

Как отмечается, на переговорах Путина и Ким Чен Ына присутствовали только переводчики.

При этом Путин назвал беседу с Ким Чен Ыном обстоятельной.

Ранее Путин заявил, что визит Ким Чен Ына в Россию послужит развитию отношений с КНДР.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первой встречи Путина и Ким Чен Ына.