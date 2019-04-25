Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет

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Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились на острове Русский во Владивостоке и начали личные переговоры, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Путин поздравил своего коллегу с переизбранием председателем госсовета КНДР, а также выразил надежду, что их переговоры смогут поспособствовать установлению мира на Корейском полуострове.

Помимо этого Путин подчеркнул, что сторонам следует многое сделать для развития отношений.

Ранее сообщалось, что вертолет доставил Путина на место встречи с Ким Чен Ыном.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первой встречи Путина и Ким Чен Ына.