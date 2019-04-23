Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что провел телефонный разговор с победившим во втором туре президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Столтенберга, НАТО продолжит оказывать украинской стороне практическую и политическую поддержку.

«Я поздравил его с победой и пригласил посетить штаб-квартиру НАТО в ближайшее время», — написал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян дал победившему во второму туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому рекомендации по поводу общения с российский коллегой Владимиром Путиным.