Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что провел телефонный разговор с победившим во втором туре президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам Столтенберга, НАТО продолжит оказывать украинской стороне практическую и политическую поддержку.
«Я поздравил его с победой и пригласил посетить штаб-квартиру НАТО в ближайшее время», — написал Столтенберг.
Ранее сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян дал победившему во второму туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому рекомендации по поводу общения с российский коллегой Владимиром Путиным.