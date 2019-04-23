Штаб: Порошенко льет «коричневую жижу за шиворот» Зеленскому

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Политконсультант команды победившего во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, что действующий глава государства Петр Порошенко после своего поражения продолжает «лить грязь». Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, после оглашения результатов Порошенко «протягивает одну руку» Зеленскому, когда заявляет, что признает его победу.

«…а другой — продолжает набирать в черпачок коричневую жижу и выливать ее за шиворот Владимиру Александровичу», — сказал Разумков.

По его словам, к таким выпадам действующего президента страны относятся судебное решение оп «Приватбанку», посыл о защите «европейского выбора Украины от реваншистов», решения Конституционного суда и отсутствие извинений Порошенко за нарушения, допущенные в ходе избирательной кампании.

Ранее штаб Зеленского отверг его причастность к судам по «Приватбанку».