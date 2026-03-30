Мужчина избивал трехлетнего пасынка, пока его мать работала в ночную смену

Житель Таиланда издевался над трехлетним пасынком и погубил его

В Таиланде отчим жестоко избил трехлетнего пасынка, пока его мать работала, сообщает Thaiger.

Инцидент произошел 26 марта в провинции Чонбури. Накануне вечером 21-летняя Джирапхан, мать трехлетнего Пхуфу, оставила сына с мужем, уйдя на работу в ночную смену.

Ранним утром мужчина позвонил жене и сообщил, что Пхуфу вырвало. Она вернулась домой и собиралась отвезти сына в больницу, но не успела — у мальчика начались сильные судороги и остановилось сердце.

Бабушка, с которой ранее жил мальчик, заявила, что после его переезда стала замечать на теле внука многочисленные раны, ожоги и синяки. Она вспомнила, что Пхуфа рассказывал ей, как отчим избивал и прижигал его сигаретами. Женщина расспросила Джирапхан о домашнем насилии, но ответа не получила.

Теперь она требует провести тщательное расследование. В полиции ситуацию пока не комментировали, подозреваемый остается на свободе.

Ранее мать, тушившая сигареты о лицо дочери, отделалась условным сроком.