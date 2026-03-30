«Ушел за радугу Комарик»: умер звезда «Маски-шоу»

Украинский комик, актер, участник комик-труппы «Маски» Владимир Комаров скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба одесского театра «Маски» в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ушел за радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров…» — говорится в сообщении.

Артист скончался 29 марта. Причиной смерти названа сердечная недостаточность.

Церемония прощания с актером состоится 1 апреля.

Комаров родился в 1964 году в Кировоградской области. С юности он любил пантомиму, что и стало его профессиональным вектором, несмотря на то что он получил образование в Одесском институте пищевой промышленности и отслужил три года на Северном флоте.

Комаров работал в труппе «Маски» в периоды с 1984-го по 1987-й и с 1989-го по 2002-й годы, в перерыве служил в Киевском эстрадном театре «Шарж».

В 2005 году создал музыкальную группу «Д-ръ БрМенталь», дебютный альбом которой вышел в 2007 году.

Работал в театре «Дом клоунов», снимался в кино. С 2010-х он также водил экскурсии по Одессе и создавал курительные трубки под именем Владимира Сальве.

