Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

«Ушел за радугу Комарик»: умер звезда «Маски-шоу»

Скончался клоун и звезда «Маски-шоу» Владимир Комаров
Украинский комик, актер, участник комик-труппы «Маски» Владимир Комаров скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба одесского театра «Маски» в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ушел за радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров…» — говорится в сообщении.

Артист скончался 29 марта. Причиной смерти названа сердечная недостаточность.

Церемония прощания с актером состоится 1 апреля.

Комаров родился в 1964 году в Кировоградской области. С юности он любил пантомиму, что и стало его профессиональным вектором, несмотря на то что он получил образование в Одесском институте пищевой промышленности и отслужил три года на Северном флоте.

Комаров работал в труппе «Маски» в периоды с 1984-го по 1987-й и с 1989-го по 2002-й годы, в перерыве служил в Киевском эстрадном театре «Шарж».

В 2005 году создал музыкальную группу «Д-ръ БрМенталь», дебютный альбом которой вышел в 2007 году.

Работал в театре «Дом клоунов», снимался в кино. С 2010-х он также водил экскурсии по Одессе и создавал курительные трубки под именем Владимира Сальве.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!