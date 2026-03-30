Тульский губернатор отчитал чиновников за сон на работе

Тульский губернатор Миляев отругал глав районов за сон и болтовню на совещании

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в ходе оперативного совещания правительства раскритиковал глав муниципальных образований за сон и разговоры во время него. Об этом сообщает Life.

Пока на совещании решались рабочие вопросы, руководители Черни и Донского показывали полное отсутствие интереса к рабочим вопросам по видеосвязи.

«Не знаю, что лучше: [глава администрации Щекинского района Александр] Гамбург, разговаривающий по телефону, или [представитель от Чернского района], который спит», — сказал Миляев.

Министр внутренней политики и развития местного самоуправления области Дмитрий Ярцев доложил главе региона, что уже сделал замечание Гамбургу и заявил, что пообещал провести воспитательные беседы.

«Проведите. Коллеги, если вы спите на рабочих местах, то, может быть, вы зря занимаете эти рабочие места. Еще раз увижу, что спите, — будем какие-то меры предпринимать», — высказался губернатор.

Миляев отметил, что если чиновникам «скучно и неинтересно», то они могут выбрать для себя «другой карьерный трек».

Ранее Лукашенко отчитал министра и пригрозил отправить его в штурм.