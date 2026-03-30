Киркоров заплатит за курение в аэропорту Барнаула

РИА Новости: Киркорова оштрафовали за курение в здании аэропорта в Барнауле
Владимир Астапкович/РИА Новости

Транспортная полиция привлекала к ответственности певца Филиппа Киркорова за курение в аэропорту Барнаула. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

«За нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах гражданин привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ», – сказано в сообщении ведомства.

Таким образом, Киркорову вменили штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Певца застали курящим в аэропорту Барнаула 29 марта. Артист прилетел в Барнаул, чтобы выступить со своим концертом. Сообщалось, что человека, похожего на Киркорова, заметили курящим в зоне, где это делать запрещено.

22 марта блогерша akcenovaanna обратила внимание, что Филипп Киркоров выступил с усталым видом на сцене. Пользователи сети прокомментировали ролик, в котором Киркоров поет свой хит «Цвет настроения синий». Комментаторы отметили, что энергия певца «не на нуле, а в минусе». Некоторые заявили, что «поп-король сдал» и ему стоит пойти в энергосберегающую подтанцовку Татьяны Булановой. Другие заметили, что у певца округлился живот.

Ранее Киркоров рассказал, почему отказался от дуэта с «ВИА Грой».

 
