Американец вышел из тюрьмы и в тот же день угнал автомобиль

В США мужчина вышел из тюрьмы, в тот же день угнал автомобилем и снова оказался под арестом, пишет WJLA.

По данным офиса шерифа округа Чарльз, штат Мэриленд, около девяти часов вечера патрульные заметили на перекрестке угнанный внедорожник Dodge Journey. В салоне находились трое человек. За рулем оказался 37-летний Деррик Браун. В ходе проверки выяснилось, что ранее в тот же день он уже был задержан по ордеру за неявку в суд по делу, связанному с наркотиками, но был освобожден.

По версии следствия, вскоре после выхода на свободу мужчина угнал автомобиль с парковки и ездил на нем до момента остановки полицией.

Пассажиры, находившиеся в машине, не знали, что транспортное средство было угнано, и были отпущены без предъявления обвинений. Брауну предъявлено обвинение в угоне транспортного средства.

