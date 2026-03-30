«Главное, чтобы шло на пользу»: ветеран ЦСКА о матерной ругани Карпина

Экс-игрок Масалитин о ругани Карпина: ничего страшного в этом нет, это нормально

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что не видит ничего критичного в нецензурных высказываниях главного тренера сборной России Валерия Карпина в перерыве матча с Никарагуа.

«Ну если до людей не достучишься хорошими словами, то можно ругнуться. Главное, чтобы это шло на пользу. Он же не каждый день и не каждый час ругается на футболистов матом. Естественно, он был недоволен игрой и первым таймом, поэтому вспылил, так выразился. Ничего страшного в этом нет, это нормально. Все могут употреблять [нецензурную лексику] — и наши руководители, и министры, и прочее. Это часть русского языка», — подчеркнул он.

К моменту перерыва сборная России вела со счетом 2:1. В раздевалка специалист произнес экспрессивную речь с использованием матерных слов. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

