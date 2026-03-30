Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Главное, чтобы шло на пользу»: ветеран ЦСКА о матерной ругани Карпина

Экс-игрок Масалитин о ругани Карпина: ничего страшного в этом нет, это нормально
Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что не видит ничего критичного в нецензурных высказываниях главного тренера сборной России Валерия Карпина в перерыве матча с Никарагуа.

«Ну если до людей не достучишься хорошими словами, то можно ругнуться. Главное, чтобы это шло на пользу. Он же не каждый день и не каждый час ругается на футболистов матом. Естественно, он был недоволен игрой и первым таймом, поэтому вспылил, так выразился. Ничего страшного в этом нет, это нормально. Все могут употреблять [нецензурную лексику] — и наши руководители, и министры, и прочее. Это часть русского языка», — подчеркнул он.

К моменту перерыва сборная России вела со счетом 2:1. В раздевалка специалист произнес экспрессивную речь с использованием матерных слов. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее в сборной России объяснили крутость Карпина.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!