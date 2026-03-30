Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

США работают над «удивительной» сделкой по Гренландии

kovop/Shutterstock/FOTODOM

Американская администрация в сотрудничестве с НАТО и Гренландией работает над «удивительной» для США сделкой. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в Белом доме.

Отмечается, что издание получило соответствующий комментарий, когда обратилось в Белый дом с вопросом о трех американских гражданах, которые проводили «тайные операции по оказанию влияния» в Гренландии. Одним из них оказался предприниматель Дрю Хорн. Другим был Томас Дэнс, ранее входивший в федеральную Комиссию по исследованию Арктики. Третьим был основатель мотоклуба Bikers for Trump и член Консультативного совета по национальной безопасности в администрации президента США Крис Кокс.

Гренландия является частью Королевства Дания, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны. В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения на остров.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее конгресс США призвали контролировать любые соглашения по Гренландии, чтобы избежать возможного конфликта.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!