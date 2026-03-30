«Мы не забудем этого». Как в Иране отреагировали на турне Зеленского по странам Ближнего Востока

В министерстве иностранных дел Ирана прокомментировали ближневосточное турне президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что он пытается обворовать страны региона через заключение с ними соглашений. Об этом заявил официальный представитель ведомства Эсмаил Багаи.
«Страны региона, в которые ездил Зеленский, определенно умнее, чтобы позволить человеку, который за четыре года подверг свою страну разрушительной войне и создал такие трагедии для украинского народа, пытаться их обобрать», — сказал иранский дипломат.
Багаи подчеркнул, что попытки связать конфликт на Украине и агрессию Израиля и США против Ирана являются «катастрофической ошибкой».
«Уверен, что страны региона не попадутся в такую ловушку. Благодарим умных представителей некоторых стран региона, которые стараются не быть частью этой незаконной агрессии против Ирана», — добавил он.
В конце марта Владимир Зеленский направился в турне по странам Персидского залива, посетив Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию. В ходе поездки украинский лидер заявил о достигнутых договоренностях о взаимодействии в военной сфере. С Саудовской Аравией и Катаром были подписаны соглашения об оборонном сотрудничестве.
Недовольство Ирана
Официальный Тегеран неоднократно критиковал Зеленского за его высказывания в отношении Ирана и попытки предложить США и другим странам помощь в конфликте против Исламской Республики.
Так посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что украинский лидер «затаил злобу» по отношению к его стране.
«Господин Зеленский стремится к вражде… Он часто пишет твиты или озвучивает свои взгляды [по поводу Ирана]. Для нас это не имеет значения, он говорит об Иране, основываясь на какой-то ненависти», — приводит его слова РИА Новости.
В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана 16 марта обвинил Украину в соучастии в войне США и Израиля против Ирана.
«Эти действия нарушают международное право, и мы не забудем этого», — подчеркнул представитель иранского внешнеполитического ведомства.
Сам Зеленский в интервью израильскому телеканалу i24 впоследствии заявил, что «не боится подобных посланий».
Поиск союзников
Американская газета The Wall Street Journal накануне сообщила, что Владимир Зеленский использовал свое ближневосточное турне, чтобы найти «богатых союзников» для противостояния с Россией.
По данным издания, украинский президент подписал соглашения в сфере обороны и безопасности, а также пытался представить конфликт как часть глобальной борьбы против союзников Ирана и Москвы.
Как отметила WSJ, Киев пытается убедить страны Персидского залива, сохраняющие нейтралитет в российско-украинском конфликте, что у них есть общий враг, а Украина — надежный партнер в этой борьбе.
«Усилия Зеленского по укреплению новых связей на Ближнем Востоке предпринимаются в критический для Украины момент, <...>, в то время как президент США настаивает на скорейшем завершении войны», — подчеркнула WSJ.
Сам Зеленский заявил, что ему удалось заключить «исторические договоренности» во время поездки на Ближний Восток.
«Считаю, что это исторические договоренности. Мы договорились о стратегическом сотрудничестве в направлении военных технологий и в других направлениях», — заявил Зеленский.
По его словам, Киев готов отправить на Ближний Восток своих специалистов.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал предложения Зеленского по защите от беспилотников, которые тот делает странам Ближнего Востока, абсурдом.
«Какой-то сюр: американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство типа готово», — сказал зампред Совбеза в Telegram.
Турне без Израиля
Израиль оказался единственной страной Ближнего Востока, не пригласившей к себе Владимира Зеленского во время его турне по региону, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
«Президент Украины Владимир Зеленский в последние два дня посещает все страны Персидского залива, чтобы укрепить сотрудничество в сфере безопасности против Ирана. Единственная страна, которая его не пригласила, — это Израиль», — написал он в соцсети X.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несколько недель назад запрашивал телефонный разговор с Зеленским, но звонок так и не состоялся, отметил журналист Axios.