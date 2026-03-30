Звездопады — 2026: где и когда наблюдать метеорные потоки в России

Звездопад — одно из самых красивых и романтичных природных явлений. Миллионы космических частиц врезаются в атмосферу Земли, вспыхивая яркими белыми полосами. В 2026 году у любителей астрономии будет редкая возможность несколько раз увидеть метеорные потоки на темном безлунном небе. Уже в апреле мы будем наблюдать Лириды, а в мае — Эта-Аквариды. Подробный календарь звездопадов — в материале «Газеты.Ru».

Что такое звездопад

Звездопад, или метеорный поток — это явление, при котором множество метеоров частиц космической пыли и мелких обломков входят в атмосферу Земли и сгорают, создавая яркие вспышки света — эффект «падающих звезд». Эти частицы, как правило, имеют кометное происхождение, рассказал «Газете.Ru» астроном, популяризатор науки Александр Киселев.

Когда комета приближается к Солнцу, солнечное излучение нагревает ее ядро, вызывая сублимацию льда — переход из твердого состояния сразу в газообразное. Этот процесс высвобождает частицы пыли и мелкие обломки, которые образуют вокруг кометы газопылевую оболочку — кому, а затем и хвост. Высвобожденные частицы продолжают двигаться по орбите, близкой к орбите родительской кометы, создавая метеороидный рой. Александр Киселев астроном, популяризатор науки

Земля, двигаясь по своей траектории, каждый год в одно и то же время пересекает такие рои. Тогда мы и наблюдаем звездопад: миллиарды песчинок, растянувшихся вдоль орбиты кометы, входят в атмосферу на огромных скоростях — от 11 до 72 километров в секунду, сталкиваясь с молекулами воздуха. От трения они раскаляются и испаряются, оставляя в небе яркий светящийся след — именно его называют метеором или «падающей звездой».

Интересно Основные метеорные потоки проходят ежегодно в одно и то же время. Правда, их даты могут сдвигаться на 1-2 дня, а условия видимости зависят от лунного календаря.

Какие бывают звездопады

Звездопады — явление нередкое: каждую ночь на небе можно увидеть несколько метеоров. Но наиболее яркие и доступные для наблюдения невооруженным глазом метеорные потоки бывают несколько раз в год.

Самые мощные звездопады («Большая тройка»)

Эти потоки стабильно дают в пике более 100 метеоров в час:

* Квадрантиды. Один из самых мощных, но и самых коротких потоков: его пик длится всего несколько часов и приходится обычно на 3-4 января. В идеальных условиях можно увидеть до 120 метеоров в час, но наблюдениям часто мешает зимняя погода и ранний закат радианта область небесной сферы, кажущаяся источником метеоров.

* Персеиды. Самый популярный летний звездопад, пик которого выпадает на 11-13 августа. Отличается большим количеством белых быстрых метеоров, которые часто оставляют следы. Идеален для наблюдения благодаря теплой погоде.

* Геминиды. Часто превосходят Персеиды по количеству (до 150 метеоров в час). Поток уникален тем, что порожден не кометой, а астероидом Фаэтон. Метеоры могут быть разноцветными. Этот звездопад обычно наблюдают в середине декабря.

Заметные ежегодные потоки

Потоки средней интенсивности (от 10 до 50 метеоров в час), которые также хорошо различимы:

* Лириды. Один из старейших наблюдаемых метеорных потоков. Первое упоминание о нем датировано 687 годом до нашей эры. Лириды активны в апреле, их радиант находится в созвездии Лиры, недалеко от яркой звезды Веги.

* Эта-Аквариды. Весенний поток, который проходит в мае, связан со знаменитой кометой Галлея. Его радиант расположен в созвездии Водолея. В Северном полушарии поток виден хуже — обычно 10–30 метеоров в час. Метеоры Эта-Акварид очень быстрые (66 км/с) и часто оставляют яркие следы.

* Ориониды. Еще один поток, связанный с кометой Галлея. Активен в октябре–ноябре, пик приходится на 21–22 октября. Метеоры очень быстрые (66 км/с) и часто имеют зеленоватый оттенок из-за содержания магния.

* Леониды. Известны своей способностью устраивать грандиозные «метеорные бури» раз в 33 года. Последний мощный всплеск был в 2001–2002 годах, следующий ожидается в 2031–2032 годах. Леониды активны в ноябре, их радиант находится в созвездии Льва. Метеоры потока Леониды — самые быстрые из известных, они влетают в атмосферу со скоростью 71 км/с.

Интересно В 1966 году, во время метеорного шторма Леонид, земляне наблюдали 10 000 метеоров за час, это 2 или 3 метеора в секунду! Следующее событие такого масштаба, предположительно, состоится только в 2099 году.

Слабые ежегодные потоки

К ним относят те, что дают менее 10–15 метеоров в час. Такие звездопады трудно заметить в городе, но за городом в безлунную ночь они смотрятся довольно эффектно.

* Урсиды. Радиант находится в Малой Медведице (рядом с Полярной звездой). Это «самый северный» поток — его можно наблюдать всю ночь, он никогда не заходит за горизонт в наших широтах.

* Южные дельта-Аквариды. Лучше всего видны в южных регионах, так как их радиант в созвездии Водолея не поднимается высоко над горизонтом в средней полосе.

* Дракониды. Метеоры этого потока очень медленные, красноватые. Иногда (раз в несколько десятилетий) они превращаются в мощный шторм, но в обычные годы не особо заметны. Дракониды лучше всего видны вечером, сразу после заката, а не под утро, как большинство метеорных потоков.

Самые яркие звездопады в 2026 году: даты и условия наблюдения

Апрель: Лириды

* Период активности: 16–30 апреля

* Пик: 22–23 апреля

* Интенсивность: до 18 метеоров в час

* Где наблюдать: Северное полушарие, лучше всего после полуночи

* Освещенность Луны: 38% (условия благоприятные)

Как уточняют астрономы, в апреле 2026 года будут хорошие условия для наблюдения Лирид: Луна зайдет за горизонт вскоре после полуночи, оставив небо темным для предрассветного максимума. В средних северных широтах ищите метеоры Лирид примерно после 22:30 по местному времени, а в средних южных широтах — после полуночи. Астрономы рекомендуют смотреть в юго-восточную часть неба.

Май: Эта-Аквариды

* Период активности: 15 апреля – 27 мая

* Пик: 5–6 мая

* Интенсивность: до 30–50 метеоров в час (в Южном полушарии выше)

* Где наблюдать: лучше в Южном полушарии, в России — в предрассветные часы

* Освещенность Луны: 82% (наблюдение осложнено)

Яркая убывающая Луна, к сожалению, помешает наблюдениям, но за час до рассвета, когда спутник Земли опустится ниже, Эта-Аквариды будут заметны на небе.

Август: Персеиды

* Период активности: 17 июля – 24 августа

* Пик: 12–13 августа

* Интенсивность: до 100–120 метеоров в час

* Где наблюдать: Северное полушарие, радиант высоко всю ночь

* Освещенность Луны: 0% (идеальные условия)

Персеиды достигают пика активности в теплые августовские ночи. В 2026 году для их наблюдения сложились идеальные условия благодаря новолунию 12 августа.

Кстати 12 августа станет главным астроднем года. Рано утром, до восхода Солнца произойдет «парад» шести планет — Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна, а днем — полное солнечное затмение, которое будет видно в Гренландии, Исландии, Португалии и Испании. Частичная фаза затмения будет доступна и жителям севера и северо-запада России.

Октябрь: Дракониды

* Период активности: 6–10 октября

* Пик: 8–9 октября

* Интенсивность: обычно 5–20 метеоров в час, возможны редкие всплески до сотен

* Цвет метеоров: белый, желтоватый

* Где наблюдать: Северное полушарие, лучше всего в вечерние часы

* Освещенность Луны: около 15% (условия благоприятные)

В 2026 году условия для наблюдения Драконид будут благоприятными: Луна в начале октября находится в фазе молодого серпа, ее свет не помешает увидеть даже не очень яркие метеоры. Лучшее время — вечером 8 октября, когда радиант поднимается высоко над горизонтом. Чтобы их увидеть, нужно смотреть на восток и северо-восток.

Октябрь-ноябрь: Ориониды

* Период активности: 2 октября – 7 ноября

* Пик: 21–22 октября

* Интенсивность: до 20–30 метеоров в час

* Где наблюдать: оба полушария, лучше после полуночи

* Освещенность Луны: 82% (Луна мешает в первой половине ночи)

В момент потока Орионид в первой половине ночи будет сиять яркая растущая Луна. Лучшее время для наблюдений — предрассветные часы, когда Луна опустится к горизонту, а радиант в созвездии Ориона поднимется выше.

Ноябрь: Леониды

* Период активности: 6–30 ноября

* Пик: 17–18 ноября

* Интенсивность: 10–15 метеоров в час (обычно), возможны всплески

* Где наблюдать: оба полушария, после полуночи

* Освещенность Луны: 55% (Луна зайдет около полуночи)

Луна в фазе первой четверти зайдет около полуночи, оставив небо темным для предрассветных наблюдений.

Декабрь: Геминиды

* Период активности: 4–17 декабря

* Пик: 13–14 декабря

* Интенсивность: до 120–150 метеоров в час

* Где наблюдать: оба полушария, лучше в Северном

* Освещенность Луны: 20% (условия благоприятные)

Наблюдения можно начинать уже вечером: радиант Геминид восходит примерно на закате к северу от экватора. Луна будет в растущей фазе и не помешает просмотру звездопада.

Декабрь: Урсиды

* Период активности: 17–26 декабря

* Пик: 21–22 декабря

* Интенсивность: до 10 метеоров в час (в отдельные годы возможны кратковременные всплески до 20)

* Цвет метеоров: белый, желтоватый

* Где наблюдать: Северное полушарие, радиант виден всю ночь

* Освещенность Луны: 95% (условия неблагоприятные)

Максимум потока Урсид всегда приходится на декабрьское солнцестояние. В 2026 году условия для наблюдения Урсид будут непростыми: пик потока наступает всего за два дня до полнолуния, и яркий лунный свет, скорее всего, затмит большинство метеоров. Впрочем, есть и обнадеживающий прогноз: по расчетам астрономов, 22 декабря 2026 года около 17:00 по московскому времени может произойти кратковременный всплеск активности, при котором количество метеоров возрастет до 20 в час.

Как лучше наблюдать звездопад

Метеорный поток — одно из немногих астрономических явлений, где не требуется телескоп, чтобы увидеть его.

Главный инструмент для наблюдения звездопада — ваши глаза. Телескоп имеет очень узкое поле зрения, что делает его совершенно непригодным для наблюдения за быстро движущимися и непредсказуемо появляющимися метеорами,

— говорит Александр Киселев.

Практические советы

1. Выберите правильное время. Лучшее время для большинства потоков — после полуночи и до рассвета, когда радиант поднимается выше всего над горизонтом и Земля «набегает» на метеороидный рой.

2. Найдите темное место. Вдали от городских огней, в поле или в лесу, вы увидите в несколько раз больше метеоров. Дайте глазам 20–30 минут, чтобы адаптироваться к темноте.

3. Смотрите не на радиант. Метеоры могут появляться в любой части неба. Лучше всего смотреть в область примерно на 30–45 градусов от радианта или просто охватывать взглядом как можно большую часть неба.

4. Оденьтесь тепло. Даже летними ночами бывает прохладно, особенно если вы лежите неподвижно. Возьмите с собой плед, теплую одежду, раскладной стул или шезлонг.

5. Используйте красный фонарик. Яркий свет экрана смартфона или обычного фонарика мешает адаптации глаз к темноте. Если вам нужно посмотреть карту звездного неба, возьмите фонарь с красным светом или включите на телефоне ночной режим.

Кстати Существует поверье, что желание, загаданное на падающую звезду, обязательно сбудется. Эта традиция имеет древние корни — в Древней Греции планеты считались богами, а звезды — душами умерших. Но первые упоминания об их судьбоносности встречаются в календарях майя и ацтеков, у которых звезды играют роль космической энергии для исполнения желаний.

Как фотографировать звездопад

Если вы хотите запечатлеть падающие звезды, вам потребуется:

* Зеркальная или беззеркальная камера с возможностью ручной настройки.

* Широкоугольный объектив с большой светосилой (низким числом f).

* Прочный штатив.

* Пульт дистанционного управления или таймер.

Настройки: установите ISO 1600–3200, диафрагму максимально открытую (например, f/2.8), выдержку от 15 до 30 секунд. Более длинные выдержки приведут к «смазыванию» звезд из-за вращения Земли. Используйте режим серийной съемки или интервалометр, чтобы камера делала снимки непрерывно. Затем можно объединить кадры, чтобы показать несколько метеоров на одном изображении, или создать таймлапс-видео.