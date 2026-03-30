Глава «Газпрома» заявил о низких запасах газа в европейских хранилищах

Миллер: запасы в европейских ПХГ к началу сезона отбора могут не достигнуть даже 70%

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть даже 70%. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает пресс-служба холдинга.

В «Газпроме» отметили, что несмотря на призывы Еврокомиссии начать закачку газа в хранилища как можно раньше, сезон отбора в Европе продолжается, а уровень запасов снизился до 28%.

«Уровень запасов газа в хранилищах ЕС можно охарактеризовать как критически низкий для современной Европы. На ту же дату в 2025 году он был на отметке 33,5%, а в 2024 году — 58,7%. Можно предположить, что запасы в европейских ПХГ к началу следующего сезона отбора могут не достигнуть даже 70%», — сказал Миллер.

По его словам, «можно ждать глобальное потепление, но термометр не поддается на уговоры».

До этого в «Газпроме» заявили, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа достиг минимального показателя с начала сезона – 29,1%.

