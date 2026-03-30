Известного певца признали виновным в сексуальном насилии над дочерьми

Певца Бруну Мафра приговорили к 32 годам тюрьмы за насилие над дочерьми
Известного бразильского певца Бруно Мафру признали виновным в сексуальном насилия над собственными дочерьми. Об этом сообщает издание Gente со ссылкой на материалы дела.

Он был приговорен к 32 годам лишения свободы в тюрьме строго режима.

Участник группы «Bruno e Trio», по данным следствия, неоднократно совершал преступления в отношении девочек в период с 2007 по 2011 год. На тот момент обе девочки не достигли возраста 14 лет.

Обвинения были выдвинуты в 2019 году, когда пострадавшие уже достигли совершеннолетия и рассказали о том, что подвергались сексуальному насилию, принуждению к сексуальным действиям, психологическим манипуляциями. Кроме того, добавили они, отец демонстрировал им порнографические материалы. По данным Министерства юстиции Бразилии, акты насилия происходили в семейном доме и в автомобиле.

Адвокаты Мафры заявили о намерении обжаловать приговор, указав на предполагаемые нарушения процессуальных норм и публичность дела.

Ранее в США суд присяжных признал актера и шоумена Билла Косби виновным в изнасиловании 54-летней давности.

 
