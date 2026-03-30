Когда Вербное воскресенье в 2026 году: что это за праздник и как его отмечают

Вербное воскресенье — 2026: история, традиции, молитвы, что можно и что нельзя делать в этот день

Вход Господень в Иерусалим, в народе называемый Вербным воскресеньем, — один из главных христианских праздников. Он посвящен важнейшему евангельскому событию — торжественному въезду Иисуса Христа в иудейскую столицу. В России и некоторых других странах символом этого дня стала верба. «Газета.Ru» рассказывает об истории, традициях праздника и о том, что можно и что нельзя делать в этот день.

Когда отмечают Вербное воскресенье в 2026 году

Вербное воскресенье — один из важнейших дней в православном календаре, предваряющий Пасху. Его дата ежегодно меняется, поскольку зависит от празднования Светлого Христова Воскресения. В свою очередь, дата Пасхи определяется по лунно-солнечному календарю. Вербное воскресенье всегда отмечается за неделю до Пасхи.

В православии праздник относится к числу двунадесятых — двенадцати важнейших (кроме Пасхи) церковных праздников, связанных с евангельской историей и историей Церкви.

5 апреля празднует Вербное воскресенье Православная церковь в 2026 году

На Западе христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим на неделю раньше — 29 марта.

Официальное название праздника — Вход Господень в Иерусалим, рассказал «Газете.Ru» священник Вячеслав Ланский. Это событие описано во всех четырех Евангелиях и символизирует торжественное прибытие Иисуса Христа в Иерусалим накануне его крестных страданий. Народное же название связано с особенностями климата и растительности на Руси: если в Иерусалиме люди встречали Христа с пальмовыми ветвями в руках, то в северных широтах их заменили на веточки вербы — одного из первых деревьев, пробуждающихся весной.

История праздника

Событие, которое легло в основу праздника, описано во всех четырех Евангелиях — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Иисус Христос въезжает в Иерусалим, но делает это не как земной правитель или военачальник, а смиренно — верхом на осле. В иудейской традиции осел был символом мира , в отличие от коня, олицетворявшего войну.

Те, кто вышел навстречу Спасителю, уже слышали о чудесах, которые он совершил: исцелениях, воскрешении Лазаря и других знамениях. Люди выстилали Христу дорогу пальмовыми ветвями и приветствовали его возгласами:

«Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» (Ин. 12:13)

«Осанна» — древний восточный возглас, одновременно прославляющий и умоляющий: буквально его можно перевести как «Спаси же!», другие варианты — «Даруй победу!» или просто «Слава!». Иисус был встречен как Мессия и пророк, посланник Божий.

В то время Иудея находилась под гнетом римского правления. И многие надеялись, что с приходом Спасителя придут долгожданные перемены: будет восстановлена справедливость и былая слава иудейского государства. Въезжая в Иерусалим на осле, Христос показал, что не планирует изгнание римских легионов и установление новой власти, Его царствие «не от мира сего», это Царствие Небесное. Поэтому позже восторженная толпа испытает разочарование и гнев.

В этом заключается внутренний драматизм праздника. Те же самые люди спустя несколько дней будут кричать римскому префекту Понтию Пилату: «Распни Его!»

Этот контраст делает событие трагичным и одновременно важным напоминанием о слабости и непостоянстве человеческой природы.

Богослужебное почитание Входа Господня в Иерусалим сложилось вскоре после официального признания христианства в Римской империи. Уже в IV веке в Иерусалиме паломники собирались на Елеонской (Масличной) горе и торжественно шли к храму Воскресения (Гроба Господня), повторяя путь Христа. В руках они несли пальмовые ветви, пели псалмы. Это первое документально зафиксированное шествие в истории христианства.

Позже традиция распространилась на весь христианский Восток — прежде всего на Константинополь (нынешний Стамбул), где праздник приобрел особую пышность. В храме Святой Софии совершались торжественные богослужения, император лично участвовал в праздновании, улицы украшали зеленью и пальмовыми ветвями.

На Руси праздник начали отмечать после Крещения в 988 году, и богослужения совершались по византийскому образцу. Из‑за сурового климата пальмовые ветви заменили на вербу — первое дерево, которое «просыпается» после зимы . По мнению церковных историков, замена оказалась настолько точной по смыслу, что праздник сразу же укоренился в народной традиции.

Кстати До XVII века в Москве существовал чин «шествия на осляти». Патриарх восседал на осле, а царь вел животное под уздцы от Спасских ворот к Успенскому собору. Эта церемония наглядно символизировала единство церковной и государственной власти, причем с акцентом на первенство духовной. После реформ Петра I обычай был упразднен.

Традиции и обычаи Вербного воскресенья

У праздника Входа Господня в Иерусалим множество обычаев — одни имеют строго церковное происхождение, другие уходят корнями в народную культуру, где христианские смыслы переплелись с древними представлениями о весне, очищении и круговороте жизни.

Торжественные богослужения

Вербное воскресенье и предшествующая ему Лазарева суббота — особенные дни в период Великого поста. В пятницу заканчивается святая четыредесятница — период покаяния и молитв. А с понедельника начинается Страстная неделя, предшествующая Пасхе, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Христа, распятие, крестные страдания, смерть и погребение Спасителя.

Поэтому праздник Входа Господня в Иерусалим — единственный из двунадесятых, у которого нет предпразднства подготовительного периода, когда уже читаются праздничные молитвы, попразднства дней воспоминания о прошедшем празднике и отдания последнего дня попразднства. Накануне Вербного воскресения верующие вспоминают чудо воскрешения праведного Лазаря, читается общий для обоих праздников тропарь главная молитва, в которой вспоминаются события, ставшие основой праздника.

По традиции богослужение совершается в облачениях зеленого цвета.

Молитва на Вербное воскресенье Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, в вы́шних со Отце́м на Престо́ле седя́й, вы́ну на крылу́ от Херуви́м носи́мый и пева́емый от Серафи́м, во днех же пло́ти Своея́ на жребя́ти о́сли се́сти изво́ливый на́шего ра́ди спасе́ния, и от дете́й воспева́ние прия́вый и во Святы́й град Иерусали́м пре́жде шести́ дней бытия́ Па́схи на во́льную страсть прише́дый, да спасе́ши мир Кресто́м, погребе́нием и Воскресе́нием Твои́м! И я́коже тогда́ лю́дие, седя́щие во тьме и се́ни сме́ртней, прие́мши ве́тви древе́с и ва́иа от фи́ник, срето́ша Тя, Сы́на Дави́дова Тя испове́дуя, та́кожде и нас ны́не в предпра́зднственный день сей в подража́ние о́нех ва́иа и ве́тви в рука́х нося́щих соблюди́ и сохрани́. И я́коже о́нии наро́ди и де́ти «оса́нна» Тебе́ приноша́ху, сподо́би и нам во псалма́х и пе́ниих духо́вных душа́ми чи́стыми и нескве́рными усты́ просла́вити вся вели́чия Твоя́ в пра́здник сей и во всю седми́цу стра́сти Твоея́ и неосужде́нно дости́гнути и причасти́тися Боже́ственныя ра́дости Святы́я Па́схи в пресве́тлые дни Живоно́снаго Воскресе́ния Твоего́, да воспое́м и просла́вим Твое́ Божество́ вку́пе со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом всегда́ ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Послабления в Великий пост

Вербное воскресенье приходится на Великий пост — период строгих ограничений. Но так как это двунадесятый праздник, церковный устав допускает послабления. В этот день верующим разрешается рыба и немного вина.

Освящение вербы

Центральная традиция праздника — освящение веточек вербы в храме. Оно совершается на всенощном бдении в Лазареву субботу или после литургии в само воскресенье. Прихожане приносят с собой заранее срезанные ветви, иногда украшая их ленточками. После чтения особой молитвы верба окропляется святой водой. Дома освященную вербу ставят в «красный угол» — рядом с иконами. Там она остается на целый год — до следующего Вербного воскресенья.

Верба — удивительное растение: простое, знакомое каждому, но при этом наполненное глубоким символизмом. Мы приносим ее в храм в знак уважения и любви к Богу. Вечером накануне Вербного воскресенья совершается особое богослужение с молитвой, после чего ветви освящаются — и становятся не просто украшением, а маленькой святыней в каждом доме. Верба помогает нам помнить о смирении и жертве Христа, с которой началась Страстная неделя. Вячеслав Ланский священник

Обряд «хлестания» вербой

На Вербное воскресенье в народе было принято слегка похлестать друг друга ветками по спине. Считалось, что этот обряд приносит здоровье и удачу. Действие сопровождалось особыми присказками:

«Верба хлест, бей до слез, / Не я бью — верба бьет, / Будь здоров на весь год!»

Чаще всего так «хлестали» детей и молодежь ранним утром, еще до восхода солнца. Смысл ритуала — символическое пробуждение и очищение от хворей и дурного глаза.

Умывание вербной водой

Другой распространенный обычай — набрать воду, в которую опустили освященные ветки, и умыться ею. По поверьям, такая вода придает свежесть лицу, укрепляет зрение и даже помогает девушкам скорее встретить суженого. Водой также умывали детей, чтобы они росли крепкими и спокойными.

Верба как оберег

Согласно поверьям, верба защищала жилище от бед. Несколько веточек засовывали за потолочную балку — от грозы и молнии, клали за печь — от злых сил и пожаров. Ветки клали в первую борозду, чтобы урожай был щедрым.

Запрет на тяжелый труд

Вербное воскресенье — день, когда стараются избегать тяжелой физической работы, чтобы не отвлекаться в этот день от молитвы, духовных размышлений и семейного общения.

Что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье — праздник радостный, но одновременно наполненный глубоким смыслом. Он предваряет Страстную неделю. Поэтому для верующих этот день — повод задуматься о своей душе, поступках, вере и отношении к окружающим.

Что можно делать

* Посетить храм и освятить вербу. Главное, что делает этот день особенным, — участие в праздничной литургии. Если нет возможности прийти в храм (например, по болезни), можно помолиться дома и окропить ветви святой водой с молитвой — такое послабление было дано Святейшим Патриархом Кириллом в период эпидемии и действует для тех, кто не может посетить богослужение по уважительной причине.

* Молиться, читать Евангелие. Вербное воскресенье открывает Страстную седмицу — время самого пристального внимания к чтению Нового Завета. Хорошо перечитать 21-ю главу евангелия от Матфея, пройти мысленно путь Христа от радостной встречи до Гефсиманского сада.

* Провести день в кругу семьи. Именно в такой день особенно ценятся простые разговоры, смех детей, совместная молитва.

* Делать добрые дела. Считается, что все благие поступки, совершенные в этот день, возвращаются сторицей. Можно помочь соседям, пожилым людям, совершить пожертвование, обнять близких, простить обиду, накормить бездомное животное. Это не только духовная практика, но и внутреннее обновление.

Что нельзя делать

* Ссориться, ругаться, осуждать. Вход Господень в Иерусалим — день, когда сам Христос являет миру мир, а не вражду. Всякое раздражение, сплетни, обиды в этот день ранят больше обычного.

* Выполнять тяжелую физическую работу. Уборку до блеска, ремонт, перекопку огорода лучше выполнить заранее или отложить. День подходит для молитвы, покоя, прогулок с детьми, чтения. Работы по дому допустимы только самые необходимые.

* Стричься, краситься, стричь ногти. Прямого запрета нет. Однако многие верующие стараются в великие праздники не заниматься делами, которые отвлекают от главного. Перенести посещение парикмахерской — разумно, но и грехом стрижка в этот день не будет.

* Устраивать шумные вечеринки, слушать громкую музыку. Неумеренное веселье, застолья, излишний алкоголь — не про этот день. В Великий пост принято ограничивать себя не только в питании, но в развлечениях, посвящая больше времени внутренней духовной работе.

* Выбрасывать освященную вербу в мусор. Святыню утилизируют с уважением: сжигают, пускают по реке, закапывают в чистом месте или относят в храм, где ее соберут для общего сожжения.

Приметы на Вербное воскресенье

* Если в этот день солнечно и тепло — лето будет урожайным.

* Идет дождь или снег — будет хороший урожай хлеба.

* Верба распустилась полностью — весна вступила в силу.

* Чем пушистее коты в этот день — тем счастливее будет год.

* Прилетели жаворонки — жди теплого лета.

* Положишь вербу под подушку — увидишь вещий сон.

* Занесешь вербу в дом до рассвета — весь год будет удачным.