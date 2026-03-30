В Европе испугались всеобщей мобилизации в России. Что ответили в Москве?

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не обсуждают объявление новой волны мобилизации. Так он отреагировал на слова президента Финляндии Александра Стубба, который рассказал о якобы высоких потерях ВС РФ на фронте и предположил, что в связи с этим в России могут объявить «всеобщий призыв». Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что необходимости в новой волне мобилизации нет. Президент РФ Владимир Путин также отмечал, что российской армии хватает и личного, и руководящего состава.

Темы объявления в России новой волны мобилизации в повестке дня нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на слова президента Финляндии Александра Стубба, который 26 марта заявил о высоких потерях России на фронте. В связи с этим, по словам Стубба, в РФ якобы могут объявить всеобщую мобилизацию.

«Мы оказались в ситуации, когда украинцы убивают более 30 тыс. русских в месяц, а русские не могут восстановить свои войска. Мы приближаемся к моменту, когда, возможно, потребуется всеобщий призыв со стороны России, и я думаю, это создаст проблемы», — отметил Стубб, выступая на саммите лидеров стран Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Хельсинки.

Необходимости нет

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что никакой необходимости в настоящий момент объявлять новую волну мобилизации в России нет.

«Мы в прошлом году набрали более 400 тысяч добровольцев, то есть контрактников, которые по зову сердца, будучи патриотами, пошли защищать нашу страну», — добавил он.

Также, по словам зампреда Совбеза РФ, с начала 2026 года контракт на прохождение военной службы в российской армии уже заключили более 80 тыс. человек. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сейчас в военные комиссариаты добровольно приходят около тысячи человек каждый день.

Медведев подчеркнул, что комплектование войск идет «вполне приличными темпами». Речь идет об очень масштабной прибавке военнослужащих, которые в настоящий момент уже не только подписали контракт, но и прибыли к месту несения военной службы.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2025 года также говорил, что у российской армии в зоне боевых действий на Украине достаточно и личного, и руководящего состава.

Украина бы знала

Украинский лидер Владимир Зеленский в начале марта также заявлял, что Киев не видит признаков скорого объявления всеобщей мобилизации в России.

«Уверен, мы все об этом знали бы, потому что это был бы серьезный вызов как минимум для нас. Я думаю, внутри РФ был бы вызов, но тем не менее такой информации не было», — подчеркнул он.

Президент Украины утверждал, что получил документы, в которых якобы описаны планы Москвы на 2026–2027 годы. По его словам, российская армия будет продолжать наступательные действия в направлении Запорожской области и Днепра. Кроме этого, Зеленский также отметил, что ВС РФ «смотрят на Одесский регион».

Что же касается самой Украины, то, по утверждению майора ВСУ Юрия Касьянова, в последние месяцы мобилизация усилилась: на улицах Киева стало гораздо больше патрулей ТЦК (аналог военкоматов на Украине). Военный заявил, что план мобилизации якобы был увеличен с 30 до 35 тыс. человек в месяц, что свидетельствует о росте потерь Киева.