Прибыль бизнеса Полины Гагариной «рухнула» на 99%

«КП»: певица Гагарина заработала на бизнесе 372 тыс. рублей за 2025 год
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Полина Гагарина заработала со своей компании 372 тысячи рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Речь идет о ООО «Джейси-Гагарком». Гагарина владеет 100% фирмы. Компания специализируется на продаже рекламы. Отмечается, что чистая прибыль компании за 2025 год значительно снизилась по сравнению с 2024-м.

«В 2024 году певица заработала на этом бизнесе внушительные 41 млн рублей «чистыми». Как выяснил сайт kp.ru, по итогам 2025-го прибыль рухнула на 99%, до 372 тысяч рублей», — отметил корреспондент издания Кирилл Мишин.

27 марта сервис ZakazBiletov.kz сообщил, что концерт Полины Гагариной в Астане не состоится. Выступление должно было пройти 5 апреля.

Организаторы концерта уточнили, что возврат денег за билеты будет оформлен автоматически в течение 14 дней. Ранее сервис анонсировал концерт Гагариной в Конгресс-холле Астаны. При этом на официальном сайте исполнительницы эта дата не указана. Отмечается, что выступления Гагариной пройдут 15 апреля в Бишкеке и 16 апреля в Ташкенте.

