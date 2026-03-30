ЦБ назвал сумму задолженности россиян по ипотеке

Задолженность по ипотечным кредитам в России по итогам февраля достигла 22 триллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка.

Согласно подсчетам ЦБ, по итогам февраля задолженность по ипотечным кредитам выросла на 0,4%, а в годовом значении – на 9,7%.

При этом общая задолженность россиян по ипотеке превысила 24 трлн рублей.

При этом по сравнению с январем в феврале сократился объем ипотечных выдач — до 290,2 млрд рублей (почти на 32%). Такое снижение стало ожидаемым для ЦБ, так как в России изменились правила предоставления семейной ипотеки.

До этого эксперт рассказал, что россияне стали чаще снижать цены в объявлениях о продаже жилья на вторичном рынке на фоне слабого спроса и дорогой ипотеки.

С 1 февраля в РФ ужесточились правила оформления семейной ипотеки. Подробнее о нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, стоит ли 2026 году досрочно гасить ипотеку, взятую под 20%.

 
