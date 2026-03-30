В России предложили усложнить поиск информации об абортах

В России могут ограничить доступ к данным о прерывании беременности

Глава комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова предложила усложнить поиск информации об абортах. Ее слова передает Ura.ru.

По ее инициативе сенатора, при запросе информации о способах прервать беременность должны появляться не адреса, где можно это сделать, а центры психологической поддержки.

«Мы когда ее подхватываем? Когда она уже все глаза проплакала, когда уже пришла на консультацию. Хорошо, если специалист толковый и удастся уговорить, и так далее. А нужно — когда она только зашла в интернет и начала искать способы прервать беременность», — сказала Гумерова.

Позднее в разговоре с RT сенатор рассказала, что планируется сделать более доступной информацию о помощи беременным, а не затруднять поиск данных о возможностях прерывания.

«Как показал опыт некоторых регионов, когда с женщиной поговорили, пояснили, пригласили будущего отца, то, как правило, удается [избежать аборта]. Когда нет медицинских показаний — потому что бывает ведь аборт и по медицинским показаниям», — сказала она.

Она подчеркнула, что нужно предоставлять женщине максимальную поддержку.

Ранее в России расширили медпомощь беременным и роженицам.