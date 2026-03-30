Аэропорт Пскова ввел ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропорту Пскова ввели временные ограничения. Об этом сообщили в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Чаще всего ограничения вводят из-за режима опасности БПЛА в регионе.

Накануне соответствующие ограничения ввели в петербургском аэропорту Пулково.

До этого сообщалось, что более 100 рейсов отменили или задержали в аэропорту Пулково в связи с введением временных ограничений.

Ночью с 28 на 29 марта в Ленинградской области объявили воздушную опасность. Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников. Он предупредил, что в течение дня атаки дронов могут повториться.

Ранее были введены ограничения в четырех аэропортах.