В аэропорту Пскова ввели временные ограничения

Telegram-канал «Аэропорт Псков»

В аэропорту Пскова ввели временные ограничения. Об этом сообщили в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Чаще всего ограничения вводят из-за режима опасности БПЛА в регионе.

Накануне соответствующие ограничения ввели в петербургском аэропорту Пулково.

До этого сообщалось, что более 100 рейсов отменили или задержали в аэропорту Пулково в связи с введением временных ограничений.

Ночью с 28 на 29 марта в Ленинградской области объявили воздушную опасность. Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников. Он предупредил, что в течение дня атаки дронов могут повториться.

Ранее были введены ограничения в четырех аэропортах.

 
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
