Зеленский обвинил Венгрию в срыве подготовки к следующей зиме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокирование кредита Европейского союза в размере €90 млрд со стороны Венгрии ставит под угрозу подготовку страны к следующей зиме. Его слова приводит Reuters.

«Блокирование кредита ЕС в размере €90 млрд Венгрией ставит под угрозу подготовку Украины к следующей зиме», — цитирует агентство украинского лидера.

19 марта на саммите Европейский союз не смог утвердить военный кредит для Украины, так как его заблокировали Венгрия и Словакия из-за того, что Киев остановил поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Решение о предоставлении кредита было вынесено еще в декабре прошлого года.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС продолжит добиваться выдачи кредита Украине «тем или иным способом». Издание Politico писало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии может выделить Украине деньги в формате двухсторонних кредитов, для которых не нужно согласие всех членов союза.

Ранее глава МИД Польши обвинил Венгрию в удержании Украины в «заложниках».