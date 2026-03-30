В Багдаде уничтожили Ан-132 украинского производства

Самолет Ан-132 был уничтожен при ракетном обстреле военной базы Ирака

Самолет Ан-132 украинского производства был уничтожен на военной базе в Ираке, расположенной недалеко от международного аэропорта Багдада, произошедшее попало на видео. Об этом сообщает Иранское информагентство INA.

В минобороны Ирака сообщили, что авиабаза имени Мохаммеда Алаа подверглась обстрелу ракетами «Град», выпущенными с окраин Багдада. В результате этой атаки и был уничтожен самолет, принадлежащий Военно-воздушным силам Ирака.

До этого сообщалось, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС США Boeing E-3 Sentry получил повреждения на базе в Саудовской Аравии.

По информации источников, удар был нанесен иранскими силами. Стоимость воздушного судна оценивается в $500 млн, его замена может обойтись США в $700 млн.

Кроме того, сообщалось о поражении иранскими военными американского малозаметного истребителя-бомбардировщика F-35.

Ранее стало известно о крушении на западе Ирака самолета-заправщика Военно-воздушных сил США.