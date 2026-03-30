Названа популярная добавка для улучшения памяти у пожилых

Ученые обнаружили, что ежедневный прием пребиотиков может улучшать память у людей старше 60 лет. К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

В эксперименте участвовали 36 пар близнецов. В каждой паре один человек получал пребиотики — инулин и фруктоолигосахариды, добавленные в белковый порошок, а другой — плацебо. Уже через 12 недель участники, принимавшие клетчатку, показали более высокие результаты в тестах на память и обучение.

Пребиотики — это неперевариваемые пищевые компоненты, которые служат «пищей» для полезных бактерий кишечника. В частности, у участников увеличилось количество бактерий рода Bifidobacterium, которые ранее связывали с улучшением когнитивных функций.

«Мы были удивлены, что такие изменения произошли всего за 12 недель. Это открывает перспективы для поддержки здоровья мозга в пожилом возрасте», — отметила исследовательница Мэри Ни Лохлайнн.

Ученые связывают эффект с так называемой осью «кишечник — мозг» — системой взаимодействия между микробиомом и нервной системой. Все больше данных указывает на то, что состояние кишечной микрофлоры может влиять на когнитивные функции и риск нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Исследование подтверждает растущий интерес к роли питания и микробиома в здоровье мозга. Простые и доступные добавки, такие как инулин и FOS, могут стать частью стратегий профилактики возрастного снижения когнитивных функций.В дальнейшем ученые планируют проверить, сохраняется ли эффект при более длительном приеме и в более широких группах населения.

