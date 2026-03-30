Сожгли $700 млн. Что означает уничтожение Ираном «летающего радара» США

Ирану удалось уничтожить американский самолет авиационной системы предупреждения и контроля стоимостью более $700 млн. Это первая боевая потеря такого типа воздушного судна. Что это за «летающий радар» и почему он оказался уязвим — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

В результате ракетного удара Ирана на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии серьезно поврежден (фактически уничтожен) самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS E-3G Sentry №81-0005 ВВС США. По даннымThe Wall Street Journal, его замена может обойтись американскому бюджету в $700 млн.

Ранее в ходе боевых действий ВВС США также лишись трех истребителей-бомбардировщиков F-15E Strike Eagle, нескольких самолетов-заправщиков KC-135 и более десятка БЛА MQ-9 Reaper.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что за «летающий радар»

Что касается E-3 Sentry, то, судя по спутниковым снимкам, которые представил Иран, можно сделать вывод, что боевая машина все-таки уничтожена. Фюзеляж развалился на две части, а самые существенные повреждения получила РЛС кругового обзора.

Это первая в истории боевая потеря самолета E-3 Sentry. До этого в результате различных летных происшествий было утрачено четыре самолета этого типа.

соцсети

Первый полет самолет Е-3 совершил 31 октября 1975 года. В настоящее время он состоит на вооружении ВВС США, Соединенного Королевства, Франции, Чили и Саудовской Аравии. До конца серийного производства в 1992 году было построено всего 68 самолетов .

В ВВС США в данный момент эксплуатируется около 30 Е-3В/С/G (по другим данным, 16).

Наличие у США и их союзников подобных самолетов, способных осуществлять радиолокационный контроль и управление действиями истребителей в радиусе более 500 км, дает серьезные преимущества боевой авиации этих стран.

Основу комплекса AWACS составляет мощная РЛС кругового обзора типа AN/APY-2, антенна которой расположена в обтекателе, в верхней части фюзеляжа. Обтекатель 9,1 м в диаметре и 1,8 м в толщину установлен на двух опорах на высоте 4,2 м над фюзеляжем.

Система обработки данных обеспечивает устойчивое сопровождение одновременно до 100 целей. Самолеты типа бомбардировщик обнаруживаются с расстояния 520 км, низколетящие малоразмерные цели могут быть обнаружены на дальности до 400 км, цели над горизонтом — до 650 км от самолета.

Экипаж AWACS E-3С Sentry состоит из четырех человек летного состава и 13–19 человек в составе оперативной группы. Продолжительность патрулирования на удалении 1600 км от аэродрома вылета без дозаправки в воздухе составляет шесть часов, а длительность полета с дозаправкой в воздухе — более 11 часов.

У США два самолета E-3B Sentry, один E-3C Sentry, а E-3G Sentry – 17. У Британии — три E-3D Sentry. В составе ВВС Саудовской Аравии – пять E-3A. У Франции — четыре E-3F Sentry. И даже Чили прикупила три таких машины у Великобритании.

Большие и уязвимые

На замену самолету E-3 предполагался Boeing E-7 Wedgetail — самолет ДРЛО и У американского производства на базе Boeing 737-700, созданный по заказу 1999 года Королевских ВВС Австралии в рамках «Project Wedgetail».

Первоначально планировалось заменить устаревший парк самолетов ДРЛО Boeing E 3 AWACS ВВС США, запланировав поставку в войска двух опытных и 26 серийных Е-7. На это уже было выделено $3,6 млрд . Однако в настоящее время Пентагон предлагает отказаться от больших летающих командных пунктов и закупить вместо них пять значительно меньших самолетов ДРЛО и У E 2D Hawkeye у ВМС, а также увеличить инвестиции в технологии космического наблюдения.

«Летающие радары» оказались слишком уязвимыми в войнах даже против не самого «продвинутого» в технологическом отношении противника.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).