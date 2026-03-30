Орбан: Зеленский молится о смене власти в Венгрии
Президент Украины Владимир Зеленский каждый день молится о смене власти в Венгрии и хочет, чтобы в стране было проукраинское правительство. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью венгерскому порталу Öt.

Он отметил, что в таком случае Украине не нужно будет возобновлять поставки по нефтепроводу «Дружба», поскольку сейчас Зеленский занимается только тем, что оттягивает время по запуску «Дружбы».

«Зеленский думает, что силы, которые он поддерживает, победят, и поэтому будет дружественное Украине правительство, и ему никогда больше в жизни не придется открывать «Дружбу», — добавил Орбан.

До этого Орбан в соцсети X заявил о вмешательстве Украины в венгерские выборы. Политик призвал президента Украины «немедленно приказать своим агентам вернуться домой» и уважать волю венгерского народа.

В январе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию для того, чтобы к власти в стране пришла оппозиция, лояльная Киеву. По его словам, в соседнем государстве прекрасно знают, что проукраинское правительство в Венгрии может появиться только в том случае, если убрать действующие власти.

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля 2026 года.

Ранее евродипломаты рассказали о надежде ЕС на проигрыш Орбана на выборах.

 
