В Тегеране назвали Украину участницей агрессии США против Ирана

Иран считает Украину участницей агрессии США и Израиля против Тегерана. Об этом заявил постпред страны при ООН Саид Иравани, передает IRNA.

Иравани в своем в письме обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совбезу всемирной организации. Соучастником военного конфликта можно после отправки экспертов по противодействию БПЛА в арабские страны, уверены в Тегеране.

«По своей сути расценивается как предоставление материальной и оперативной поддержки продолжающейся незаконной военной агрессии против Ирана», — написал он.

В конце марта Зеленский отправился в турне по странам Персидского залива после того, как США попросили Украину помочь защитить военные базы в регионе от ударов Ирана. По итогам переговоров Украина, в частности, договорилась с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, с Катаром подписали соглашение о совместных проектах, создании общих производств и технологическом партнерстве.

