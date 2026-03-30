«Ленфильм» снимет кино о «китайском» Петербурге

Студия «Ленфильм» снимет картину о китайской культуре в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Ленфильма» Надежда Андрющенко рассказала ТАСС, что студия планирует снять картину о китайской культуре в Санкт-Петербурге.

Фильм получил название «Петербург Поднебесный». Он станет исследованием китайской культуры в городе на Неве. Помимо этой картины, «Ленфильм» собирается сделать еще три проекта при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

«Два из них на этапе подготовки: документальный фильм о комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений — «Город на грани. История Петербургской дамбы» <…> Кроме того, на этапе подготовки находится проект «Юный князь. Александр Невский», поддержанный Фондом кино», — рассказала Андрющенко.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказывал, что после перехода киностудии в собственность города планируется снимать патриотическое кино. По его словам, среди новых картин могут быть и посвященные специальной операции России на Украине.

