Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Глава РФПИ заявил о подрыве Байденом главного финансового оружия США

Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Бывший президент США Джо Байден нанес долгосрочный ущерб стабильности национальной валюты — главному преимуществу США в мировой финансовой системе. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Байден подорвал долгосрочную стабильность доллара ради краткосрочных целей, которых ему, к тому же, не удалось достичь. Его безрассудные действия подорвали главное преимущество США в мировой финансовой системе», — отметил он.

Дмитриев подчеркнул, что санкции, введенные Байденом, сделали доллар оружием, что стало причиной самого низкого удельного веса американской денежной единицы в иностранных валютных резервах.

До этого подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис напомнил о том, что размер госдолга США достиг $39 трлн, а также назвал безрассудством вести войну против Ирана в таких обстоятельствах.

Ранее Bloomberg сообщило, что Россия передала американской администрации «план Дмитриева» по возвращению к долларовому расчету.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!