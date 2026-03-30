Бывший президент США Джо Байден нанес долгосрочный ущерб стабильности национальной валюты — главному преимуществу США в мировой финансовой системе. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Байден подорвал долгосрочную стабильность доллара ради краткосрочных целей, которых ему, к тому же, не удалось достичь. Его безрассудные действия подорвали главное преимущество США в мировой финансовой системе», — отметил он.

Дмитриев подчеркнул, что санкции, введенные Байденом, сделали доллар оружием, что стало причиной самого низкого удельного веса американской денежной единицы в иностранных валютных резервах.

До этого подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис напомнил о том, что размер госдолга США достиг $39 трлн, а также назвал безрассудством вести войну против Ирана в таких обстоятельствах.

Ранее Bloomberg сообщило, что Россия передала американской администрации «план Дмитриева» по возвращению к долларовому расчету.