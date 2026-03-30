В Германии сравнили последствия конфликта вокруг Ирана с пандемией

Yves Herman/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил, что расширение конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на Германию и Европу так же, как пандемия COVID-19. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, передает ТАСС.

По его словам, война в Иране уже отразилась на Германии — «уже несколько недель растут цены на бензин и электроэнергию для немецких домохозяйств и предприятий».

«Если эта война перерастет в крупный региональный конфликт, это может еще сильнее ударить по Германии и Европе, так же сильно, как то, что мы недавно пережили во время пандемии COVID-19 или в начале войны на Украине», — заявил Мерц.

Канцлер ФРГ добавил, что необходимо как можно скорее завершить конфликт вокруг Ирана, и Германия готова будет внести свой вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае наземной операции США в Иране Европа столкнется с величайшей экономической катастрофой в истории.

До этого стало известно, что США планируют отправить сухопутные войска для захвата иранского острова Харк. Однако Reuters со ссылкой на аналитиков сообщает, что эта операция подвергнет американских солдат большой опасности и лишь затянет конфликт.

Ранее российская экономика обогнала одну из ведущих экономик Европы.

 
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
