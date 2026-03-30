Орбан рассказал о страдании венгров из-за антироссийских санкций

Санкции против России противоречат интересам Венгрии, так как народ страны от них страдает. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в интервью на YouTube-канале ÖT.

«Санкции против России противоречат интересам Венгрии, потому что мы от этого страдаем. Мы теряем многие инвестиционные и деловые возможности взаимодействия с Россией, где работают венгерские компании. Наш доступ к российской нефти и газу ограничивается, поэтому нам приходится каждый день бороться, чтобы этого не допустить», — отметил он.

Также Орбан подчеркнул, что антироссийские санкции привели к росту цен на энергоносители, и теперь европейцам, и венграм в том числе, приходится платить за электроэнергию «гораздо больше, чем раньше».

«Следовательно, все экономические санкции против России частично оплачиваются венграми», — считает венгерский премьер.

В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на предоставление Украине кредита на €90 млрд Украине и согласование 20-го пакета антироссийских санкций из-за остановки Киевом транзита российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». 19 марта Евросоюз также не утвердил выделение военного кредита Украине из-за вето Венгрии и Словакии.

30 марта издание Politico сообщило, что ЕС разрабатывает план действий на случай победы Орбана на парламентских выборах, которые пройдут в стране 11 апреля. А именно возможные меры включают изменение порядка голосования в ЕС, финансовые санкции, приостановку права голоса Будапешта, а также исключение страны из союза.

Ранее Орбан обвинил Зеленского в попытке сорвать выборы в Венгрии.