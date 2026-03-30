Россия будет продолжать наземную операцию на Украине до тех пор, пока Киев не примет ее условия и «не капитулирует». Об этом на своей странице в соцсети X написал американский аналитик Алан Уотсон.

Аналитик отметил, что предыдущие администрации США спровоцировали конфликт, который теперь президент Дональд Трамп «не может закончить». По его словам, президент США Билл Клинтон и каждая последующая американская администрация пытались «расширить НАТО и дестабилизировать Россию». В итоге это привело к конфликту, в котором число жертв растет, территория Украины сокращается, а президент Украины Владимир Зеленский «цепляется за власть», управляя осколками страны, которую он «предпочел предать», отметил аналитик.

«После четырех лет конфликта на Украине, однако, не нужно обладать высоким IQ, чтобы понять, что Россия выигрывает экономическую войну и не прекратит наземную операцию, пока Украина не капитулирует», — написал Уотсон.

Также он подчеркнул, что если США, Великобритания и ЕС продолжат отвергать российские мирные предложения, то российская армия «продолжит наступление» на Харьков и Одессу.

В феврале 2026 года французский историк Стефан Одуэн-Рузо в интервью Le Monde отметил, что на передовой Россия, вероятно, уже победила Украину, так как проигрыш Киева кажется «неизбежным». Также профессор Карло Масала из Мюнхенского университета заявил, что президент России Владимир Путин одержит победу в конфликте на Украине.

