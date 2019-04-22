Лавров обсудил с главой МИД Ирана урегулирование в Сирии

Глава российского МИДа Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, министры обсудили сотрудничество между странами и будущие контакты.

«Состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, включая задачи продвижения сирийского урегулирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также речь шла о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе.

Ранее США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана.