Лавров обсудил с главой МИД Ирана урегулирование в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) во время встречи с министром иностранных дел Ирана... Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Глава российского МИДа Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, министры обсудили сотрудничество между странами и будущие контакты.

«Состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, включая задачи продвижения сирийского урегулирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также речь шла о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе.

Ранее США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана.