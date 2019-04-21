На Украине закрылись участки на выборах президента
На территории Украины в 20.00 мск закрылись избирательные участки на выборах президента страны.
Также процесс голосования завершился в Австралии, Южной Корее, Японии, Китае, Монголии, Малайзии, Сингапуре, Вьетнаме, Таиланде и Казахстане.
Последними за границей закроются избирательные участки в Сан-Франциско — в 6:00 мск 22 апреля.
Ранее на избирательном участке в Австралии, где голосование за президента Украины подошло к концу, подсчитали голоса. При этом за действующего президента страны Петра Порошенко проголосовали 72 избирателя, а за шоумена Владимира Зеленского — 26.
Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.