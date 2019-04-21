Явка 100%: завершилось голосование в Антарктиде
На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» завершилось голосование на выборах президента, передает «112 Украина».
Голосование продлилось в течение часа. Явка составила 100% — проголосовали все 12 сотрудников антарктической экспедиции.
Председателем участковой комиссии стал начальник экспедиции Игорь Дикий.
Отмечается, что ЦИК разрешила в качестве исключения самостоятельно изготовить бюллетени для голосования на станции.
Ранее во втором туре президентских выборов в Австралии приняли участие 99 человек. При этом за действующего президента страны Петра Порошенко проголосовали 72 избирателя, а за шоумена Владимира Зеленского — 26.
Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.