Явка 100%: завершилось голосование в Антарктиде

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На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» завершилось голосование на выборах президента, передает «112 Украина».

Голосование продлилось в течение часа. Явка составила 100% — проголосовали все 12 сотрудников антарктической экспедиции.

Председателем участковой комиссии стал начальник экспедиции Игорь Дикий.

Отмечается, что ЦИК разрешила в качестве исключения самостоятельно изготовить бюллетени для голосования на станции.

Ранее во втором туре президентских выборов в Австралии приняли участие 99 человек. При этом за действующего президента страны Петра Порошенко проголосовали 72 избирателя, а за шоумена Владимира Зеленского — 26.

Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.