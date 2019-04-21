Лавров назвал причину признания выборов на Украине в 2014 году

Глава российского МИДа Сергей Лавров объяснил, почему российская сторона одобрила президентские выборы на Украине в 2014 году не стала выступать против. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

Лавров признался, что Россия признала украинские выборы пять лет назад, потому что страну попросили об этом Франция и ФРГ. Он отметил, что в то время был госпереворот и серьезные проблемы, все шло к референдуму в Крыму, кроме того, «неонацисты грозились изгнать оттуда русских и пытались силой захватить здание Верховного совета». Тогда появился действующий глава Украины Порошенко и заявил, что урегулирует конфликт за две-три недели.

«Именно поэтому западные столицы — Париж и Берлин, настоятельно просили нас не выступать с заявлением о непризнании выборов. И мы этого не сделали, мы дали шанс», — добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признался, что голосовал за Порошенко в 2014 году.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.