<img src="//img.gazeta.ru/files3/765/12313765/RTX6SKK9-pic905-895x505-51150.jpg">

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон во время голосования на выборах, показав на камеру свой избирательный бюллетень. Об этом сообщает местный «Пятый канал».

На записи видно, что шоумен поставил галочку напротив своей фамилии.

Согласно действующему украинскому законодательству, фотографирование или демонстрация заполненного бюллетеня является нарушением тайны голосования. За это правонарушение может грозить штраф или ограничение свободы.

Ранее сообщалось, что Зеленский проголосовал и спел на выборах президента Украины.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.

«Газета.Ru» следит за украинскими выборами в режиме онлайн.