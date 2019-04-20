Решение по иску о снятии Зеленского огласят ночью
Шестой апелляционный административный суд Киева огласит решение по иску о снятии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов ночью, передает ТАСС.
По данным агентства, об этом заявила судья в ходе заседания.
Как отмечается, решение по иску против Зеленского будет вынесено в 00:15 (время совпадает с мск) 21 апреля.
При этом второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины отреагировал на иск о снятии Зеленского с выборов.