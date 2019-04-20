Решение по иску о снятии Зеленского огласят ночью

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Шестой апелляционный административный суд Киева огласит решение по иску о снятии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов ночью, передает ТАСС.

По данным агентства, об этом заявила судья в ходе заседания.

Как отмечается, решение по иску против Зеленского будет вынесено в 00:15 (время совпадает с мск) 21 апреля.

При этом второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины отреагировал на иск о снятии Зеленского с выборов.