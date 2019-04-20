Суд повторно рассмотрел иск к Порошенко из-за билбордов с Путиным

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В Киеве шестой апелляционный административный суд рассмотрел иск от граждан о нарушении со стороны команды действующего президента Украины Петра Порошенко предвыборного законодательства. Об этом сообщают «Украинские новости».

Как отмечается, речь идет о размещении агитационных билбордов, на которых фотография Порошенко была использована вместе с фото российского президента Владимира Путина.

По словам истцов, в штабе Порошенко не имели права использовать такие билборды. На основании этого граждане потребовали привлечь к ответственности руководство ЦИК, которая должна реагировать на такие правонарушения и пресекать их, однако проигнорировала, подчеркнули истцы.

Ранее сообщалось, что Порошенко не будут наказывать за размещение агитационных билбордов.

Однако сейчас активисты пытаются опротестовать это решение.