«Безумный сценарий»: Пушков о снятии Зеленского с выборов

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Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал информацию о том, что суд в Киеве рассмотрит иск о снятии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.

«Это означало бы срыв выборов и полную утрату легитимности киевской власти», — написал Пушков.

По его словам, подобное решение перед вторым туром президентских выборов «равносильно госперевороту».

Он также добавил, что снятие Зеленского с выборов является «безумным сценарием».

Ранее сообщалось, что штаб Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов.