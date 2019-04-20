«Безумный сценарий»: Пушков о снятии Зеленского с выборов
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал информацию о том, что суд в Киеве рассмотрит иск о снятии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.
«Это означало бы срыв выборов и полную утрату легитимности киевской власти», — написал Пушков.
По его словам, подобное решение перед вторым туром президентских выборов «равносильно госперевороту».
Он также добавил, что снятие Зеленского с выборов является «безумным сценарием».
Ранее сообщалось, что штаб Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов.