«Самоубийство власти»: эксперт о снятии Зеленского с выборов

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Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал возможное снятие кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Такого решения исключить нельзя, но это будет самоубийством нынешней власти», — считает Бортник.

По его словам, решение суда может стать основанием для снятия Зеленского.

Он также добавил, что не верит в то, что суд примет данное решение в отношении Зеленского.

Ранее сообщалось, что суд в Киеве рассмотрит снятие Зеленского с выборов.