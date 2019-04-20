«Самоубийство власти»: эксперт о снятии Зеленского с выборов
Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал возможное снятие кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Такого решения исключить нельзя, но это будет самоубийством нынешней власти», — считает Бортник.
По его словам, решение суда может стать основанием для снятия Зеленского.
Он также добавил, что не верит в то, что суд примет данное решение в отношении Зеленского.
Ранее сообщалось, что суд в Киеве рассмотрит снятие Зеленского с выборов.