Зеленского высмеяли за шпаргалку на русском

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов в Петром Порошенко пользовался шпаргалкой на русском языке. Этим наблюдением поделился журналист Дмитрий Смирнов в твиттере.

«Мои вопросы»: Где мова, Володимир?!», — отметил Смирнов.

Этот факт вызвал волну шуток в сети.

«Мои вопросы» — большими буквами. Чтобы не перепутал с ответами. Бывает», — говорится в твиттере «Креативна Сотня».

Ранее сообщалось, что Зеленского уличили во лжи о поездках в Россию.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.