Белоруссия обвинила посла России в «разрушении» отношений двух стран
Начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз обвинил посла России Михаила Бабича в попытке разрушить отношения Москвы и Минска. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Бабичу якобы удалось оказать негативный эффект на взаимоотношения России и Белоруссии.
Он также добавил, что российский посол сделал это «буквально за несколько месяцев».
Ранее в Кремле заявили, что Россия и Белоруссия не могут договориться по экономическим темам.