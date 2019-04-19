Белоруссия обвинила посла России в «разрушении» отношений двух стран

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Начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз обвинил посла России Михаила Бабича в попытке разрушить отношения Москвы и Минска. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Бабичу якобы удалось оказать негативный эффект на взаимоотношения России и Белоруссии.

Он также добавил, что российский посол сделал это «буквально за несколько месяцев».

Ранее в Кремле заявили, что Россия и Белоруссия не могут договориться по экономическим темам.