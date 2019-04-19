Глава Крыма назвал «позорищем» дебаты Порошенко и Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «позорищем» стадионные дебаты президента Украины Петра Порошенко и его соперника Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире «России-24», цитаты из выступления приводит РИА «Новости».
По его словам, для крымчан — счастье, что они не принимают никакого участия в этом «представлении».
«Это бесплатный цирк, ни одного ответа ни один кандидат не дал ни один вопрос», — отметил Аксенов.
Он добавил, что ему жаль граждан Украины, потому что в будущем страны нет перспективы. Глава Крыма также посетовал на то, что государство находится в таких сложных отношениях с Россией.
Аксенов также выразил мнение, что предпочтение отдается Зеленскому, но при любом исходе выборов Украину не ждет ничего хорошего.
Дебаты Порошенко и Зеленского прошли на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Ранее сообщалось, что в Госдуме прокомментировали дебаты Порошенко и Зеленского.