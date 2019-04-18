Доклад по «российскому делу» доставят в конгресс на дисках

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Сотрудники министерства юстиции США доставят копию отредактированной версии доклада специального прокурора Роберта Мюллера по итогам «российского дела» на CD-дисках, рассказали источники NBC News.

Доклад будет доставлен к 11 утра по вашингтонскому времени (18:00 по мск). После этого он будет опубликован на сайте минюста. Отредактированные разделы доклада будут помечены. Кроме того, будут предоставлены объяснения, почему та или иная часть подверглась правкам.

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Роберт Мюллер завершил 22-месячное расследование вмешательства в президентские выборы 2016 года в прошлом месяце. После этого генеральный прокурор Уильям Барр предоставил четырехстраничное резюме доклада по «российскому делу». В нем он указал, что спецпрокурор не получил доказательств того, что между штабом Трампа и Москвой был сговор.

В резюме также говорилось, что Мюллер не обвиняет и не оправдывает Трампа в препятствовании правосудию.

Ранее демократы попытались сорвать пресс-конференцию по «российскому делу».